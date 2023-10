Ils tournent une scène de braquage à Neuchâtel: la police arrive

Fouillés, contrôlés et menottés

Une heure s’est ensuivie avant que les policiers ne sonnent à la porte. Ces derniers sont entrés dans l’habitat, à la recherche de l’arme à feu signalée. Fouillés, quatre des six membres du tournage ont alors été menottés et amenés au commissariat. Ils ont attendu en cellule trois heures durant, le temps que les policiers réalisent les interrogatoires individuels. Contactée, la police souligne que «dans le contexte actuel, il faut se rendre compte que croiser des individus armés a de quoi faire peur à la population et il est clair que sans autorisation délivrée par la commune pour une telle pratique, la Police se doit d’intervenir.» Les acteurs seront dénoncés. L’arme factice a été confisquée. La bande, quant à elle, a continué le tournage et se réjouit de présenter son film: «On a écrit un message d’excuse auprès des riverains au tout début du court-métrage», précise José. Une histoire que lui et son équipe s’en souviendront pendant longtemps.