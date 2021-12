Hong Kong : Ils transportaient

plus d’une tonne de kétamine dans un hors-bord

Des trafiquants se sont fait pincer alors qu’ils étaient en train de décharger la drogue dans un quartier balnéaire, annonce la police hongkongaise.

Les autorités de Hong Kong ont saisi une cargaison de 1,3 tonne de kétamine d’une valeur de plus de 100 millions de dollars (840 millions de dollars hongkongais), a annoncé la police samedi. Il s’agit de la plus importante saisie de ce type effectuée dans l’ancienne colonie britannique.

Trois hommes originaires de Hong Kong et un homme de nationalité indienne, âgés de 32 à 47 ans, ont été arrêtés et restent en détention. La police a déclaré que l’enquête se poursuivait et n’excluait pas d’autres arrestations.