Suisse : Ils trichent pour être vaccinés plus vite

Depuis l’arrivée du vaccin en Suisse de nombreux patients prétendent être à risque ou font jouer leurs relations pour être vaccinés au plus vite. Un comportement peu solidaire, mais humain.

Mais ils ne sont pas les seuls à avoir voulu passer ainsi avant les personnes véritablement à risque, et donc prioritaires. Des médecins de famille suisses rapportent que plus d’un patient prétend faire partie des personnes à vacciner prioritairement ou fait jouer ses relations pour leur passer devant. Ce dont Josef Wilder, président de la Société des médecins zurichois, n’est guère étonné. Il estime même dans la «NZZ am Sonntag» que le nombre de « moutons » noirs qui veulent ainsi brûler la politesse aux gens à risque va augmenter encore dans les prochaines semaines: « C’est ainsi que nous sommes, nous les humains. Lorsqu’une denrée devient rare, nous nous battons pour l’avoir, comme nous l’avons vu avec le papier WC», commente-t-il