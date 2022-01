Narcotrafic : Ils utilisaient des hélicos pour faire passer de la drogue en Espagne

La gendarmerie espagnole a annoncé dimanche avoir démantelé un réseau de trafic de haschisch et de marijuana qui opérait par les airs depuis le Maroc.

Les gendarmes espagnols ont saisi trois hélicoptères dans l’opération qui leur a permis de démanteler un trafic de drogue depuis le Maroc vers l’Espagne et la France.

La garde civile espagnole (ndlr: corps national de gendarmerie) a annoncé dimanche avoir démantelé un réseau de trafic de drogue soupçonné d’utiliser des hélicoptères pour faire passer du Maroc en Espagne du haschich et de la marijuana destinés à la France.

Les gendarmes ont arrêté onze personnes et sont à la recherche de onze autres suspects en France, a déclaré la garde civile dans un communiqué. Elle indique avoir saisi, avec le soutien de la police française et de l’agence de l’UE Europol, 112 kilos de marijuana, 2,4 tonnes de haschich, trois hélicoptères, quatre armes à feu et des munitions.