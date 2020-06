Australie

Ils utilisent du Cenovis et de la feta pour retrouver un ado en péril

Égaré depuis lundi en montagne, en plein hiver austral, un jeune autiste a été sauvé ce mercredi. Les secouristes ont dû faire preuve d’imagination pour tenter de le localiser.

Pendant deux jours et deux nuits, toute la région du Mount Disappointment, à 80 km au nord de Melbourne, s’est mobilisée pour le retrouver dans la forêt, alors que la température nocturne avoisinait le zéro. Les sauveteurs ont dû ruser. Dans l’espoir d’attirer le garçon, ils ont installé dans la nature des haut-parleurs diffusant la musique de son dessin animé favori, «Thomas et ses amis», et disposé sa nourriture préférée, feta et Vegemite (le Cenovis australien), tandis que les habitants du secteur étaient priés de faire griller du bacon sur leurs barbecues.