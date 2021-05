Suisse - Ils utilisent les automates CFF pour acheter des stupéfiants

En mars dernier, le procès d’une femme qui s’apprêtait à livrer de la cocaïne à Zurich a mis en lumière un nouveau procédé mis en place par des dealers. Si le système n’est actuellement plus utilisé à Zurich et Saint-Gall, après une série d’arrestations, une enquête du «Matin Dimanche» révèle que dans le Jura, par exemple, il est encore fonctionnel. Tout part de groupes de discussion ouverts en 2019 sur Telegram par des trafiquants. On y trouve une carte avec un choix d’une trentaine de produits stupéfiants.