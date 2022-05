Suisse: Ils veulent bannir la vente de feux d’artifice aux citoyens

Les spectacles pyrotechniques seraient réservés aux pros et aux grandes occasions.

L’initiative populaire «Pour une limitation des feux d’artifice» est lancée: mardi a commencé la récolte de signatures. Ses créateurs sont variés: on y trouve la Ligue suisse contre le bruit, la Société cynologique suisse («Chien suisse»), Pro Natura, mais aussi un certain Daniel Koch, figure de la lutte contre le coronavirus à ses débuts et illustre adepte de canicross.