Berne – Ils veulent des indemnités à cause de la vaccination

Indemnisation ou réparation morale

Toute personne vivant en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale en rapport avec une vaccination. L’OFSP examine la demande si la vaccination a eu lieu en Suisse et si une autorité suisse l’a recommandée ou ordonnée. La demande doit être présentée dans les cinq ans suivant la date de la vaccination. En cas d’indemnisation, l’État prend en charge les coûts. La condition préalable est que les tiers ne couvrent pas les frais encourus par la personne physiquement ou mentalement blessée. La réparation morale est une sorte d’indemnisation du préjudice moral pour des déficiences graves et durables qui ne sont pas couvertes par des tiers. Le montant de l’indemnisation dépend du dommage et est limité à un maximum de 70’000 francs.