Dubaï : Ils veulent des preuves de vie de la princesse Latifa

Plusieurs ONG ont appelé l'ONU à se saisir du cas de la fille de l'émir de Dubaï, qui a affirmé être retenue en «otage» et craindre pour sa vie dans des vidéos.

La princesse de 35 ans, fille de Mohammed ben Rached al-Maktoum, dirigeant de l'émirat de Dubaï et Premier ministre des Émirats arabes unis, affirmait dans une vidéo en 2018 avoir tenté de s'évader en bateau de la riche cité-État du Golfe, avant d'y être reconduite manu militari. Dans cette vidéo, elle disait avoir été «torturée» et «emprisonnée pendant trois ans» par son père après une première tentative d'évasion en 2002.

«Nous espérons simplement que l'ONU demandera sa libération de manière claire et complète et pas seulement une preuve de vie», a déclaré tard mercredi soir Hiba Zayadin, chercheuse sur le Golfe à Human Rights Watch. «Nous ne savons pas quelle est la situation de Cheikha Latifa en ce moment. Les vidéos récemment diffusées par la BBC n'ont pas permis de vérifier quand ni où elles ont été réalisées», a-t-elle ajouté. Selon la chaîne publique britannique, elles ont été filmées environ un an après sa vaine tentative d'évasion.