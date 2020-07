Ils veulent faire disparaître les motos bruyantes des routes du pays

Rédiger un nouveau commentaire

DBkiller 15.07.2020 à 06:49

Pour info dans les boites de nuit c'est 99db et pas 105 comme indiqué dans l'article. Comment ils vont faire s'il y a 5 voitures à un feux dont une qui fait plus de bruit que d'autres ainsi que 2 motards pour déterminer si c'est une personne individuellement qui émet à lui tout seul 95dB ou si c'est regroupé avec le lot ? Sans oublier l'effet de réverbération sonore dans les rues avec les bâtiments qui sont au bord de la route qui de faite amplifie l'écho et donc le bruit du moteur à l'arrêt ? Comment vont faire les chaînes d'urgence avec leurs sirène ? Je suis Motards, le fond de l'agacement du bruit est justifié mais faut pas pousser à l'acharnement non plus. Vivre et laissez vivre. Mamie qui écoute la radio à 6h00 du matin car elle est réveillée Le bébé du voisin qui pleure toute la nuit car il fait ses dents La famille qu'on entend toujours s'engeuler Les jeunes en bas des bâtiments durant les soirées de week-ends La question elle est vite répondue...