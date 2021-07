Genève/ France voisine - Ils veulent rejoindre une rave à la nage, grosse opération de sauvetage

Grosse frayeur à la frontière franco-suisse ce dimanche matin. Peu avant 7h30, les participants d’une rave ont alerté les secours: deux jeunes gens sont en difficulté dans le Rhône, gonflé par des jours et des jours d’intempéries. «Un homme et une femme, sous l’effet de psychotropes, ont tenté de traverser le fleuve pour rejoindre une rave party», commente sobrement Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police cantonale genevoise. Mal leur en a pris, puisque le cours d’eau s’écoule à 850m3/sec, un énorme débit, et que la température ne dépasse pas 17 degrés.

Berges naturelles

Compte tenu des conditions et de la localisation à la frontière entre le canton de Genève et les départements de la Haute-Savoie et de l’Ain, de gros moyens sont engagés. «Avec le courant, les victimes peuvent être déportées très rapidement vers l’aval, explique Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève. De plus, dans cette zone, les berges sont à nouveau naturelles, avec de nombreux arbres qui cachent la vue aux sauveteurs.»