Ces skieurs veulent se qualifier pour les JO depuis Dubaï

Yoan Goutt (au centre avec les lunettes roses) est l’un des 23 skieurs qui prendront part au slalom FIS de Dubaï. DR

Son nom a la même consonance que ce l ui de l ’actuelle meilleure skieuse suisse, mais Yoan Goutt slalome dans un autre univers , a ux antipodes de celui du cirque blanc. Ce mercredi , le slalomeur du Timor - Oriental, une île aux plages paradisiaques enclavée entre l’Indonésie et l’Australie, va lancer sa saison très loin de s piquets de Levi (Finlande), où les femmes ont deux slaloms programmés en Coupe du monde.

L’athlète d’origine française va disputer le … slalom de Duba ï . Oui, vous avez lu correctement. Et cette histoire n’est pas une blague. Le « Mall of the Emirates de Dubai » , le fameux centre commercial où l’on peut skier, s’apprête à organiser la toute première course FIS (Entry League, le 3 e échelon mondial) de son histoire .

Ce n’est pas Kitzbühel ni Adelboden. Mais le «Mall of the Emirates» de Dubaï. DR

Yoan Goutt et 22 autres skieurs provenant du Ghana, d’Inde, d’Iran, d’Albanie ou de Bosnie vont tenter de marquer de précieux points FIS pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Pékin en février prochain. Cinq femmes ont également des slaloms agendés.

« L’avantage, pour nous en tant que petites nations du ski, c’est qu’on a la possibilité de skier déjà en novembre alors que la plupart des stations ne sont pas encore ouvertes, explique le skieur né à Paris. Cela nous donne déjà l’occasion de réaliser des quotas pour la qualification aux JO et c’est intéressant , car il y a moins de concurrence. »

Yoan Goutt est prêt à lancer sa saison olympique à Dubaï. DR

Concrètement, le sportif d ont la mère est timoraise doit réaliser une moyenne de cinq résultats en dessous de 160 points. « J’en ai déjà réussi un en mars passé au Monténégro, mais ma moyenne est actuellement de 170 points » , précise le skieur de 26 ans.

À Dubai, Yoan Goutt disputera deux slaloms (mercredi et jeudi) qui o nt la particularité de se dérouler en trois manches en raison du dénivelé trop faible (55 mètres de dénivelé négatif). Vendredi et samedi, le centre commercial sera même le théâtre des premiers championnats nationaux des Émirats arabes unis. « Un émir est visiblement attendu au bord de la piste cette fin de semaine ainsi que la télé locale, sourit le skieur. Je crois qu’il va y avoir un peu d’ambiance dans le cadre de l’exposition universelle qui a lieu ici.»

Quatre chances olympiques

Sur la neige artificielle, Goutt bénéficiera ainsi de quatre chances de réaliser son rêve de disputer ses troisièmes Jeux olympiques après ceux de Sotchi (2014) et de Pyeongchang (2018). Et de représenter une nouvelle fois la fédération de ski du Timor Oriental, qu’il a créée en 2010.

«Sur les grands événements, il y a beaucoup de solidarité entre les petites nations du ski, on se serre les coudes.» Yoan Goutt, skieur du Timor Oriental

« J’ai assez bon espoir de réaliser plusieurs résultats en dessous de 160 points ici, souligne le skieur joint à Dubai avant son repas du soir et la préparation de ses skis dans la foulée. Ce n’est pas Kitzbühel non plus hein, mais c’est surtout important de bien farter mes skis. »

L’athlète, qui s’en sort notamment grâce à quelques sponsors et à son travail à mi-temps dans l’armée, à l ’ objectif de se qualifier également pour le géant olympique si sa « mission Dubaï » réussi. Son périple l ’ emm è nera ensuite en Bosnie et au Monténégro, où des géants FIS sont également programmés. En février dernier, le technicien avait terminé 37e du slalom lors de ses troisièmes Mondiaux à Cortina. En géant, il avait fini 44e , à près d’une minute du Français Mathieu Faivre , champion du monde.

Mais retournons dans le Mall de Dubai, où c’est toute une petite famille qui se retrouve dans un lieu atypique. «On se connaît presque tous, il y a beaucoup de solidarité, on se ser re les coudes. Lors des grandes compétitions, les petites nations du ski logent dans les mêmes hôtels et on partage énormément » , raconte Yoan Goutt , qui est entraîné bénévolement par Bogdan – « Bobbi » – Glior, un ancien skieur roumain qui a fait le déplacement à Dubaï. Yoan Goutt, lui, n’est pas venu dans le centre commercial géant pour faire du shopping et Pékin est plus que jamais dans son viseur.