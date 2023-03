Canton de Fribourg: Ils veulent taxer l’eau utilisée pour les piscines privées et les spas

Grégoire Kubski et Marie Levrat souhaitent financer les mesures de lutte contre la sécheresse par la taxation des piscines et bains à remous privés. Les deux socialistes ont déposé une motion en ce sens. «Avec le dérèglement climatique, les épisodes de sécheresse sont amenés à se répéter de plus en plus fréquemment. En outre, les nappes phréatiques ont désormais de la peine à se régénérer et de réelles mesures d’envergure doivent être entreprises pour lutter contre la pénurie d’eau. Par ailleurs, des mesures d’aide notamment aux paysans de montagne sont entreprises de plus en plus souvent l’été pour pallier le manque d’eau. Or, les moyens étatiques pour lutter contre la sécheresse et aider les personnes touchées par le manque d’eau sont encore trop faibles», justifient les élus dans le texte accompagnant leur proposition.