Suisse: Une étude vise à réduire la surmédicalisation

Le CHUV et l’EPFL vont se pencher sur la surmédicalisation. L’étude vise à faire réagir prescripteurs de médicaments et patients.

L’objectif du projet LUCID est aussi d’améliorer le dialogue entre médecin et patient. Getty Images/iStockphoto

D’après un sondage de 2018, plus d’un Suisse sur deux pense que lui-même ou des personnes de son entourage ont déjà reçu un traitement inutile. Identifier en vue de réduire les soins futiles pour les patients hospitalisés, c’est l’objectif du projet LUCID, qui débutera le 2 septembre. Collaboration entre l’EPFL et le CHUV, c’est la première étude sur la surmédicalisation en Suisse.

«Le but est d’encourager une prise de conscience chez les prescripteurs de médicaments et les patients, et d’améliorer ce dialogue», explique Marie Méan, médecin et chercheuse au Service de médecine interne du CHUV. Le projet a obtenu deux financements – 3,7 millions au total – sur trois ans.

Base de données nationale

L’association Smarter medicine a déjà listé des mesures reconnues comme scientifiquement inutiles. Par exemple, depuis quelques années, on ne met plus systématiquement sous oxygène un patient victime d’un infarctus. «Du point de vue médical, on considère aussi que, dès 65 ans, débuter un traitement de somnifère ou de calmant, et le poursuivre sur plusieurs mois, s’apparente à de la surmédicalisation. Cela augmente le risque de chute, de somnolence, de confusion», détaille la médecin.

Mais il n’existe pas de base de données nationale relative au médicament que prend le patient, aux maladies dont il souffre, ni à ce qu’il se passe pendant et après son hospitalisation. L’étude se focalisera donc sur les cinq plus grands hôpitaux du pays (Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich). Seront analysées les données des patients hospitalisés dans des secteurs médicaux, depuis 2014.

Réduire les coûts de la santé Ne risque-t-on pas de s’attirer les mauvaises grâces des pharmas? «Au contraire, il est important que les traitements soient utilisés à bon escient et la science est libre d’étudier cette question, estime Marie Méan. En plus, le projet vise à apporter un réel bénéfice pour les patients, tout en contribuant à réduire les coûts de la santé.» Mais selon la chercheuse, imaginer une étude similaire pour les traitements ambulatoires serait plus compliqué, car «ces données sont dispersées entre les cabinets de médecins, pharmacies et assurances».

Données anonymisées «L’étude se base sur le consentement général du patient, autorisant les chercheurs à utiliser ses données à des fins de recherche, explique la médecin. Un identifiant codé sera utilisé pour chaque patient, mais aucun nom ne figurera dans la base de données.»