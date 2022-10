Genève: Ils veulent «vite» végétaliser des places de stationnement

Face à l’urgence climatique et en parallèle à de grands projets de végétalisation qui prennent «des années», «c’est important d’aller plus vite dans les quartiers», a expliqué lundi Nataniel Mendoza, coordinateur pour la Suisse romande d’actif-trafiC. Les quatre associations, dont deux avaient mené l’action coup de poing de dégrappage de bitume aux marteaux-piqueurs aux Pâquis en juin dernier , ont identifié quatre à cinq lieux par quartier pour cette «végétalisation express».

Ville favorable



La conseillère administrative Frédérique Perler, chargée du Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité de la Ville, se dit a priori favorable, mais rappelle qu’il y a «un certain nombre de vérifications à faire» en amont, en plus de rencontrer les associations, consulter les habitants et les commerçants. Sans compter d’éventuelles demandes d’autorisations de construire qui peuvent prendre «plusieurs semaines, voire des mois».