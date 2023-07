Ils viennent en aide à deux malheureux foudroyés: la foudre frappe à nouveau

Quatre hommes, dont un policier et un pilote de la REGA, ont été touchés par la foudre vendredi matin à Ménières (FR)

Les éléments étaient déchaînés vendredi matin à Ménières (FR). Aux alentours de 8h30, la police cantonale a reçu l’alarme: un ado de 16 ans et un homme de 51 ans ont été frappés par la foudre alors qu’ils travaillaient dans un champ. Le plus âgé a été grièvement blessé.

Vers 9h15, alors que la police et la REGA étaient sur place, la foudre a frappé à nouveau. Un agent de la police et le pilote de l’hélicoptère ont été touchés. «Fort heureusement, ils n’ont pas été blessés. Ils ont été consultés sur place par les ambulanciers», relève tech Christel Wartmann, porte-parole de la police fribourgeoise.

Pendant un orage, il est recommandé d’éviter les crêtes, la proximité des arbres, des pylônes et des tours, ainsi que les surfaces ouvertes. Tous ces lieux sont considérés comme étant très exposés à la foudre. Il est également conseillé de se débarrasser des objets métalliques, car ils sont conducteurs de courant en cas de foudre et peuvent provoquer des électrocutions. Lors d'un foudroiement, la décharge peut causer de nombreux traumatismes sur l’organisme humain. Le danger de l'électrocution dépend de l’intensité du courant et de la durée du passage.