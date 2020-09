Entre la voix des annonces, les crissements des freins ou encore le bruit des déplacement sur les rails, le calme se fait rare à la gare de Mies, un lieu de croisement pour le Léman Express. Des nuisances dont la famille Coderey fait aujourd’hui les frais. «Cette situation nous détruit. On n’a pas envie de se séparer de la maison et on ne veut pas pleurnicher, mais ça ne peut plus durer», explique l’une de ses membres au quotidien La Côte.