États-Unis : Ils volent 20 millions de dollars et laissent un mot d’adieu à leurs ados

Condamné en juin pour avoir mis en place une vaste fraude aux fonds de secours en cas de pandémie, un couple a disparu fin août, sans laisser d’adresse.

Où sont donc passés Richard Ayvazyan et sa femme Marietta Terabelian? Condamnés en juin dernier pour avoir pris part à une fraude massive en lien avec le Covid-19, les deux Arméniens établis en Californie sont introuvables depuis fin août. Ils se sont débarrassés de leurs bracelets électroniques et ont fui leur domicile, laissant un mot d’adieu à leurs trois enfants de 13, 15 et 16 ans: «Nous serons à nouveau ensemble un jour. Ce n’est pas un adieu mais un bref éloignement les uns des autres.» Trois mois plus tard, les autorités n’ont toujours aucune trace du couple, écrit CNN.

Quoi qu’il en soit, cette semaine, un juge a condamné par contumace Richard Ayvazyan et Marietta Terabelian, à respectivement 17 et 6 ans de prison. Ils étaient accusés d’avoir mis en place un système visant à voler plus de 20 millions de dollars de fonds de secours destinés aux petites entreprises pendant la pandémie.

En juin dernier, le couple et le frère de Richard Ayvazyan avaient été reconnus coupables de conspiration en vue de commettre une fraude bancaire, une fraude électronique et un blanchiment d’argent. Richard et Artur Ayvazyan ont également été reconnus coupables de vol d’identité aggravé. C’était la première fois qu’une affaire de ce type était jugée aux États-Unis, selon un procureur.

Les frères Ayvazyan ont utilisé de fausses identités ou des identités volées, notamment celles de personnes décédées ou d’étudiants étrangers ayant brièvement séjourné aux États-Unis il y a des années. Avec ces documents, ils ont soumis environ 150 demandes frauduleuses pour obtenir des prêts fédéraux de secours en cas de pandémie au nom d’entreprises fictives en Californie. Le couple, Artur Ayvazyan et cinq complices ont ensuite utilisé ce pactole pour acheter des manoirs dans trois villes de Californie ainsi que des pièces d’or, des diamants, des meubles, des montres de luxe et une Harley-Davidson.

Les enfants du couple ont été confiés à leurs grands-mères et à des tuteurs désignés par le tribunal. Ces derniers ont déposé une demande urgente de passeport pour que les adolescents puissent se rendre en Arménie, où ils ont de la famille. Ils espéraient ainsi épargner aux enfants le cirque médiatique entourant la condamnation de leurs parents. Or, leur demande a été refusée. Les passeports n’ont pas été approuvés, a-t-il dit.