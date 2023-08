Brigue (VS): Ils volent à plusieurs reprises en Haut-Valais et se font pincer

En mars 2023, plusieurs cambriolages et vols à l’étalage ont eu lieu dans le centre-ville de Brigue. L’enquête menée par la police cantonale a conduit dans un premier temps à l’arrestation de deux auteurs qui ont été placés en détention provisoire. Les faits ont pu être entièrement reconstitués et l’enquête a permis de déterminer qu’ils avaient commis six délits au total, indiquent ce jeudi les autorités valaisannes.