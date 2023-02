Ils volent plus de 100’000 francs d’appareils dans un Swisscom Shop

Canton de Saint-Gall : Ils volent pour plus de 100’000 francs d’appareils dans un Swisscom Shop

Deux boutiques de téléphonie ont été vandalisées dans la nuit de dimanche à lundi, à Rorschach (SG). Le montant du délit est estimé à plus de 100’000 francs.

Lundi, vers 3 h 40 du matin, des inconnus se sont introduits de force dans un Swisscom Shop de Rorschach (SG). Après avoir fouillé les locaux, ils sont repartis avec divers appareils électroniques. Selon les premières estimations, la valeur de leur butin s’élèverait à plus de 100’000 francs. Les dégâts matériels sont estimés à environ 10’000 francs.

Un second cambriolage a eu lieu dans une boutique de Mobilezone. La police cantonale saint-galloise suppose qu’il s’agit des mêmes malfaiteurs. Il semblerait qu’ils aient été dérangés avant d’avoir pu voler quoi que ce soit. Ici, les dégâts matériels s’élèvent à près de 5000 francs.

D’après un témoin, les cambrioleurs se sont enfuis à bord d’une voiture blanche. «Un conducteur aurait attendu avec la voiture pendant que deux hommes commettaient les cambriolages», précise la police cantonale. Le conducteur est un homme âgé de 20 à 24 ans, de corpulence sportive et mesurant entre 165 et 170 cm. Au moment des faits, il portait des vêtements sombres. La police cantonale saint-galloise a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins.