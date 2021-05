Canton de Fribourg - Ils volent pour au moins 13’500 francs en moins de 10 jours

Le 23 mars dernier, une patrouille de la police cantonale fribourgeoise a interpellé un homme de 40 ans et une femme de 34 ans au volant d’un véhicule à Billens (FR). La police indique ce lundi que lors de la fouille du véhicule, 11 parfums vraisemblablement volés ont été retrouvés. Emmenés au poste de police, les suspects ont été auditionnés en présence d’un avocat. Ils ont été placés en détention provisoire par le procureur pour la durée de l’enquête. La perquisition effectuée au logement de la femme, dans le district de la Gruyère, a permis de retrouver et séquestrer un butin pour un montant estimé à 13’500 francs de parfums, d’habits et d’accessoires.