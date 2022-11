Ils volent un million, une partie du butin finance un mariage

Liban : Ils volent un million de dollars, une partie du butin finance un mariage

Au Liban, trois Syriens ont été arrêtés pour le vol de plus d’un million de dollars, après avoir forcé le coffre d’un domicile privé, a annoncé, vendredi, la police, selon laquelle une partie de l’argent a servi à… financer les noces de l’un des malfaiteurs. Le pays est en pleine crise économique, et la monnaie nationale, la livre, s’est effondrée. Du coup, beaucoup d’épargnants, dont l’argent est bloqué dans les banques depuis trois ans, cachent d’importantes sommes en dollars chez eux.

Les trois Syriens ont été appréhendés le 11 novembre, une semaine après la découverte du vol, a rapporté la police. D’après elle, l’un des malfaiteurs a avoué avoir appris l’existence d’un coffre dans une maison près de laquelle il travaillait comme concierge, dans la montagne proche de Beyrouth. Avec des membres de sa famille, ils ont forcé le coffre et fui en emportant plus d’un million de dollars.

La police a pu retrouver les malfaiteurs dans la plaine de la Bekaa, dans l’est du Liban, où l’épouse de l’un d’eux avait caché l’argent à son domicile. Elle a pu récupérer la plus grande partie de la somme, sauf 70’000 dollars, qui ont servi à payer le mariage de l’homme célibataire, et l’achat d’une voiture et de meubles.