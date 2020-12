Lettonie : Ils volent une dinde du zoo et la saoulent à la vodka

La police lettone a arrêté trois hommes, accusés d'avoir volé une dinde dans un petit zoo privé et de l'avoir enivrée.

Arrivés à la station appelée Bulduri, ce qui signifie «Glougloutement de dinde» en letton, ils sont allés à la plage pour boire et forcer l'oiseau à avaler de la vodka avec eux. La fête se terminait déjà quand la police a découvert les voleurs et l'animal. La dinde a été ramenée au zoo. Elle est apparue plus tard au journal télévisé TV3 Latvija, saine et sauve, mais visiblement éprouvée.