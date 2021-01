Dimanche, les Ravens de Baltimore ont gagné leur ticket pour les play-off de la Conférence américaine de la NFL, grâce à leur victoire in extremis face aux Titans du Tennessee (20-13). La rencontre a été serrée jusqu’au bout et s’est définitivement décantée quand Marcus Peters a réussi une interception décisive sur une tentative de passe de Ryan Tannehill, le quarterback adverse.

Les deux formations se sont longuement accrochées lors de cette rencontre. Le Tennessee a d’abord mené 10-0, avant de se faire remonter et finir par courber l’échine lors de la deuxième mi-temps. Le score était de 20-13 dans les derniers instants et le quart-arrière Tannehill n’avait d’autre choix que de réussir un drive victorieux pour espérer la prolongation. C’est là que les bras de Peters se sont mis sur sa route.

Vous connaissez la règle dans de nombreux sports, selon laquelle il est interdit de marcher sur le logo, dans les vestiaires? Et bien les Ravens l’ont piétinée sur le pré, au propre comme au figuré, après s’être assuré de la victoire et d’une qualification pour les séries éliminatoires. Après l’interception gagnante, ils se sont réunis au centre du terrain et ont ostensiblement sauté sur l’emblème de l’adversaire.