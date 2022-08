Valais : Ils vont faire 242 km et 8848 m de dénivelé pour fêter 25 ans de mariage

Pendant 25 ans, ils ont roulé côte à côte. Anne-Valérie et Philippe Thalmann, deux férus de bicyclette résidant à Chippis (VS) vont participer à l’Ultrafondo The Everest, un tour des stations de 242 km et 8848 m de dénivelé entre Le Châble et Verbier, le samedi 6 août. L’événement coïncide avec les noces d’argent du couple. Anne-Valérie et Philippe Thalmann vont donc les fêter à la force de leurs jambes. Longtemps, ils ont travaillé au sein de l’équipe BMC Racing. Philippe Thalmann était responsable de la nutrition quand Anne-Valérie était thérapeute.