Euro 2020 - Ils vont finalement rapporter de l’argent à l’Irlande

La fresque a été créée en collaboration avec l'artiste Shane Ha et fait partie de la campagne #SaveOurGame de Paddy Power.

Declan Rice et Jack Grealish possèdent tous deux la particularité d’avoir changé de nationalité sportive en cours de carrière. Binationaux, Irlandais et Britannique, ils ont commencé par porter les couleurs de l’Irlande avant de changer de maillot et prendre celui de l’Angleterre.