Sortie Netflix - Ils vont réveiller la colère des zombies

Dans le très attendu «Army of the Dead», à découvrir dès ce vendredi 21 mai, un groupe de mercenaires mené par Dave Bautista décide de pénétrer dans un Las Vegas infesté de zombies pour y braquer un coffre-fort, avant que la zone soit atomisée.

Le meilleur d’«Army of the Dead»? Le premier quart d’heure, trash à souhait, durant lequel humains et zombies se bousillent entre les casinos en flammes sur de l’Elvis Presley revisité.

Après cette scène jouissive, il faudra patienter plus d’une heure (le film dure 2 h 30) pour que la troupe réveille la colère des monstres sanguinaires. Même si on aurait aimé encore davantage d’impertinence, tout ça frôle le régal!

Pour l’anecdote, le comédien Chris D’Elia avait un rôle dans «Army of the Dead». Mais après la fin du tournage, il a été accusé de harcèlement sexuel sur des filles mineures. Comme il restait du temps avant la sortie du film, Zack Snyder et sa femme Deborah ont alors décidé de le retirer entièrement et de le remplacer par l’actrice et humoriste Tig Notaro. Celle-ci a donc tourné sans «camarades» et toutes ses scènes ont été ajoutées en post-production!