Vaud - «Ils vont tuer mon chiot Jack»

«Diagnostic impossible»

«Nous sommes en face d’un cas d’importation illégale d’animaux de compagnie. Le respect des exigences relatives à la rage est particulièrement important lorsqu’un chien provient d’une région où la rage est endémique. Selon les classifications de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et de l’OMS, la Tunisie est considérée comme un pays à risque de rage», a réagi le vétérinaire cantonal vaudois Giovanni Peduto. Une importation légale implique notamment: l’identification par microchip, la vaccination antirabique du chien au plus tôt à trois mois de vie, le titrage d’anticorps et un délai d’attente de quatre mois à partir de la vaccination. «Plusieurs de ces conditions n’étaient pas remplies dans le cas d’espèce et donc le risque de rage n’est pas négligeable. Ainsi, pour être importé de Tunisie, un chien doit avoir au moins 7 mois. Ces longs délais s’expliquent par le fait que la rage est une maladie dont les temps d’incubation peuvent atteindre plusieurs mois. La rage est une maladie mortelle aussi bien pour l’être humain que pour l’animal, le principe de précaution inscrit dans la loi fédérale sur les épizooties est donc applicable et oblige notre service à prendre des mesures. Dans le cas de la rage, le diagnostic sur l’animal vivant est impossible. L’animal doit donc malheureusement être euthanasié. Toutes les mesures prises dans le cadre des importations illégales visent un objectif de santé publique: empêcher la réintroduction de la rage en Suisse, sachant que notre pays en est indemne. Comme le prévoit la législation sur l’importation d’animaux, le détenteur doit supporter les frais des mesures qu’il a provoquées par le non-respect des prescriptions en vigueur. Les importations illégales d’animaux de compagnie sont en constante augmentation: 9 cas ont été enregistrés sur sol vaudois en 2010, 40 en 2012, 88 en 2015, 145 en 2019 et 191 en 2020.