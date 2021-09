Procès inédit du groupuscule d’ultradroite OAS

France : Ils voulaient «enclencher la remigration basée sur la terreur»

Un procès inédit d’un groupuscule d’ultradroite s’est ouvert mardi, à Paris. Ils avaient en ligne de mire, entre autres, Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner.

Ils voulaient «enclencher la «remigration» basée sur la terreur»: six anciens membres d’un groupuscule d’ultradroite baptisé OAS (Organisation des armées sociales), sont jugés à Paris pour des projets d’attaques terroristes, pour lesquels ils affirment qu’ils ne seraient «jamais passé à l’acte». L’acronyme OAS rappelle délibérément celui de l’Organisation armée secrète, responsable d’une campagne sanglante contre l’indépendance de l’Algérie, dans les années 1960.

Depuis 2017, six enquêtes liées à des projets d’attentats d’ultradroite, dont celle sur l’OAS, ont été ouvertes par le parquet antiterroriste. Ce dossier OAS est le premier à être jugé. Les six prévenus, âgés de 23 à 33 ans, sont poursuivis pour «association de malfaiteurs terroriste». Ils encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement. Cinq d’entre eux comparaissent libres. Le procès, débuté mardi, doit durer deux semaines.

Cibles: Mélenchon et Castaner

Selon l’accusation, ce groupuscule, fondé en novembre 2016 et démantelé en octobre 2017, entendait «préparer physiquement, psychologiquement et matériellement des combattants (…) dans les perspectives d’une guerre raciale imminente». Leurs cibles envisagées: des personnes musulmanes, juives, arabes, noires… ou encore Christophe Castaner, alors porte-parole du gouvernement français, et Jean-Luc Mélenchon, chef de file du mouvement de gauche radicale France insoumise.