Si Aaron (à droite au premier plan) et Declan (gauche) ont survécu, Richard a été retrouvé mort.

Les vacances de trois copains nord-irlandais ont viré au drame, samedi à Marmaris (sud-ouest). En séjour en Turquie pour se faire blanchir les dents, Richard, Declan et Aaron ont été retrouvés inconscients dans leur appartement de vacances. Richard, 33 ans, était décédé et ses deux copains dans le coma.

Pour l’heure, les circonstances du drame restent mystérieuses. Selon le «Guardian», des sources locales non confirmées ont rapporté que les trois amis avaient consommé des médicaments prescrits avant leur traitement dentaire. Or, rien n’indique pour l’instant que ces produits aient causé la mort de Richard et plongé dans le coma ses deux amis, dont l’état de santé s’est depuis amélioré.