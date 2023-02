Google : Images à caractère sexuel bientôt floutées par défaut

Après avoir présenté son robot conversationnel Bard, Google a profité du Safer Internet Day, la journée internationale pour un internet plus sûr, mardi, pour annoncer, entre autres, une modification à son outil de filtrage sur Google Images. Déjà activé par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans connectés à leur compte Google, le filtrage SafeSearch va se doter d’un nouveau paramètre par défaut. Il «permettra de flouter les images explicites si elles apparaissent dans les résultats de recherche lorsque le filtrage SafeSearch n’est pas activé», explique Google sur son blog. En d’autres termes, les images à caractère sexuel ou violentes seront automatiquement floutées. Le géant du web précise qu’il sera possible de modifier ce nouveau paramètre à tout moment. À noter que cela ne fonctionne que pour les résultats de recherche Google et non pour les sites web.