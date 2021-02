«Fast & Furious 9»

«Falcon et le Soldat de l’Hiver»

Sam Wilson alias Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes alias le Soldat de l’Hiver (Sebastian Stan) se lancent dans une aventure autour du monde qui va mettre leurs ressources – et leur patience – à rude épreuve. Daniel Brühl, Emily VanCamp et Wyatt Russell complètent le casting de cette série en six épisodes, qui sortira le 19 mars sur Disney+. La bande-annonce laisse supposer un scénario et une mise en scène typiques de l’univers Marvel, loin de l’originalité de «WandaVision», diffusée en ce moment sur la plateforme. À la réalisation, Kari Skogland, connue pour des épisodes de «La servante écarlate», de «The Walking Dead», de «Vikings» ou encore de «The Borgias».