France : Images d’exactions de l’EI: Marine Le Pen devant la justice

La cheffe de file de l’extrême droite française Marine Le Pen va devoir s’expliquer devant la justice pour des tweets datant de 2015: elle comparaît mercredi devant un tribunal correctionnel pour avoir diffusé des photos d’exactions du groupe djihadiste État islamique (EI).

En réponse au journaliste français Jean-Jacques Bourdin, qu’elle accusait d’avoir «fait un parallèle» entre l’EI et le Front national (renommé depuis Rassemblement national) au cours d’une émission, Marine Le Pen avait relayé trois photos d’exactions du groupe djihadiste en y ajoutant les mots: «Daech, c’est ça!».

Tollé

Les photos montraient un soldat syrien écrasé vivant sous les chenilles d’un char, un pilote jordanien brûlé vif dans une cage et le corps décapité du journaliste américain James Foley, la tête posée sur le dos.

Ces publications, quelques semaines après les attentats djihadistes de Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015 (130 morts et des centaines de blessés), avaient immédiatement soulevé un tollé au sein de la gauche -- alors au gouvernement -- comme de la droite, et au-delà du monde politique.