France : Images du mariage d’OrelSan dans son docu

La deuxième partie du documentaire sur la vie d’OrelSan, tourné et réalisé par son frère, arrivera sur Prime Video le 13 octobre 2022. Dans «Montre jamais ça à personne – partie 2», on découvrira notamment le mariage du rappeur de 40 ans avec Ahélya qui a eu lieu en 2021 en toute discrétion et en petit comité à cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie. La présence des caméras n’est pas un excès d’ego ou du voyeurisme.