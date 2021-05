Sophie Turner : Images inédites de son mariage débridé à Las Vegas

Sophie Turner a dévoilé des photos privés de son union avec Joe Jonas pour célébrer leur deux ans de mariage.

La fête était visiblement belle. Et arrosée, au propre comme au figuré. Pour marquer ses deux ans de mariage avec Joe Jonas, Sophie Turner, 25 ans, a dévoilé des clichés inédits de son union avec le chanteur. On la voit notamment toute habillée dans une piscine avec son mari, en robe de mariée au moment de dire «oui», son premier baiser ou encore, quelque peu confuse, en train de s’essayer au deejaying derrière des platines. «Joyeux deux ans de mariage à Vegas, mon beau mâle», a posté l’actrice révélée par «Game of Thrones» sur Instagram le 1er mai 2021 en sous-entendant que son mec était une belle pièce de viande.