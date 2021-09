Escalade - Images sexistes: scandale aux Championnats du monde

Des excuses

«Montrer ce clip au ralenti à la télévision et en direct sur YouTube est tellement irrespectueux et exaspérant, avait déploré l’Autrichienne. Je suis une athlète et je veux qu’on monte mes performances sportives. Pour être honnête, ça me met mal à l’aise que des milliers de personnes aient vu ces scènes. Nous devons cesser de sexualiser les femmes dans le sport et commencer à valoriser leurs réalisations».