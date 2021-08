Lutte contre la pédopornographie - «Imaginez cet outil entre les mains d’un gouvernement autoritaire»

Etats-Unis : Apple sur le fil du rasoir pour combattre la pédopornographie

Le géant américain développe de nouvelles technologies capables d’analyser les photos des utilisateurs sans les décrypter. La protection des données est en question.

Les outils dévoilés par Apple pour mieux détecter les images à caractère sexuel impliquant des enfants ont ravivé le débat sur le cryptage des données et la confidentialité, certains craignant que ces nouvelles technologies puissent être utilisées par les gouvernements.

Pour le fabricant des iPhone, iPad et iMac, l’initiative est destinée à protéger les plus jeunes des prédateurs agissant sur internet.

Dans une note technique, Apple a assuré qu’un de ses outils de détection de photos problématiques, développé par des experts en cryptographie, était «sécurisé et expressément conçu pour préserver la confidentialité des utilisateurs».

Il doit permettre de comparer les photos téléchargées sur son serveur iCloud avec celles entreposées dans un fichier géré par le Centre national des enfants disparus et exploités (NCMEC) sans avoir directement accès à l’image.

Mais les spécialistes du cryptage et de la vie privée craignent qu’il soit utilisé à d’autres fins.

Un autre outil développé par Apple, qui permet de scanner les photos reçues ou envoyées par des mineurs via la messagerie iMessage, pourrait être la première étape vers l’ouverture de «portes dérobées» dans les iPhone pouvant être utilisées par des hackers ou des gouvernements, s’inquiètent aussi des experts.

«Il va y avoir une énorme pression sur Apple de la part des gouvernements du monde entier pour étendre cette capacité de détection à d’autres types de mauvais contenu, et un intérêt important des pirates informatiques de tous bords pour trouver des moyens de l’exploiter», a tweeté Matt Blaze, chercheur en informatique et cryptographie à l’université Georgetown.

Apple va non seulement scanner les données hébergées sur ses serveurs mais aussi celles entreposées dans le téléphone même, dénonce-t-il également. Le groupe, du coup, «a potentiellement accès à toutes vos données.»

Criminels et terroristes

Ces nouveaux outils seront disponibles aux Etats-Unis au fur et à mesure des mises à jour des systèmes d’exploitation des divers appareils de la marque à la pomme.

Elles se matérialisent après des années de tensions entre les géants de la technologie et les autorités.

Pour les responsables du FBI, le fait que les messages soient cryptés de bout en bout et ne puissent être lus que par l’émetteur et le destinataire protège en fait les criminels et les terroristes, même quand les autorités ont un mandat de perquisition.