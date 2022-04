«Lionne» d’Epalinges (VD): «Imaginez que nous n’ayons rien fait et qu’un enfant se soit fait attaquer»

Jeudi 31 mars 2022. Cette date restera dans les annales de la commune d’Épalinges (VD) comme étant celle où l’on aura, pendant quelques jours, pensé qu’une lionne y avait élu domicile. Syndic de la localité des hauts de Lausanne, Alain Monod revient sur cette folle journée: «Nous faisions un exercice de sauvetage en forêt. À 15h20, je retourne à la Maison de Commune et on m’informe qu’une dame a pris en photo une lionne dans son jardin.» Sa première réaction a été de croire à une blague, vu la proximité du 1er avril et de son lot de «poissons». Mais le chef de l’Exécutif n’a que peu hésité avant de prendre contact avec le 117: «Quasiment en même temps, la dame nous a rappelés pour nous dire que la fameuse «lionne» se dirigeait vers le Flon en direction du collège de Bois-Murat. C’est là que je me suis dit que nous avions un gros problème.»