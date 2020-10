Lawrence Ati Zigi. KEYSTONE

Sur le terrain, il n’y a rien à redire. Le FC Lugano, invaincu dans son antre depuis près d’un an en Super League, a fait de son stade du Cornaredo un bastion imprenable.

Vainqueurs par le plus petit des scores du leader Saint-Gall (1-0) samedi, les joueurs de Maurizio Jacobacci n’ont toujours pas perdu cette saison (deux victoires et trois nuls) et restent même sur treize parties de rang, à cheval sur les deux saisons, sans avoir connu la défaite. C’est dire si c’est solide.

Lugano dénonce

C’est plus incertain en revanche sur les bords de la pelouse. Dans un message publié sur twitter dans la soirée de samedi, le club tessinois déplorait que le gardien ghanéen du FC Saint-Gall, Lawrence Ati Zigi, ait été victime de propos racistes descendus des tribunes. Et en profitait aussi pour s’excuser. «Lors du match de ce soir, certains spectateurs se sont adressés de manière inadéquate au gardien de but du FC St-Gall. Nous nous excusons auprès du club et du joueur. Le racisme ne doit pas exister. Le club fera tout son possible pour identifier les responsables.»

Puis revient sur ses propos

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dimanche matin, le FC Lugano est revenu sur ses propos. Après une «analyse approfondie des images télévisées» et le recours à «des experts», le club conclut qu’il n’y a finalement «pas eu d’épisode raciste lors du match contre St-Gall». Mais juste la reprise d’un refrain lancé par une poignée de supporters alémaniques – qui avaient réussi à se procurer des billets – par les fans de Lugano. Une «simple moquerie» contre les adversaires, selon le club.