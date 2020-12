Clip de «Fallen Angel» : Imelda Gabs, un ange déchu tombé du ciel

La chanteuse lausannoise vient de publier le clip de «Fallen Angel». La vidéo est très réussie.

Imelda Gabs, fille de feu le pianiste de jazz Doctor Gabs, a publié le clip de «Fallen Angel». La chanteuse, 22 ans, établie à Lausanne et qui avait foulé la scène du Stravinski au Montreux Jazz en 2017, apparaît sous la forme d’un ange aux ailes noires tombé sur terre. L’esthétique sombre de la vidéo est léchée. La voix d’Imelda impressionne, à mi-chemin entre Florence Welch de Florence and The Machine et Hannah Reid de London Grammar.