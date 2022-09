Tennis: Immense chamboulement à l’ATP

Carlos Alcaraz est désormais bien assis au sommet du tennis mondial. AFP

Carlos Alcaraz, en remportant à 19 ans l’US Open 2022, son premier sacre dans un tournoi du Grand Chelem, a officiellement pris la place de No 1 mondial, au terme d’une quinzaine new-yorkaise qui confirme l’avènement d’un nouvel ordre dans le tennis masculin.

Alcaraz devient le plus jeune joueur à atteindre le sommet de l’ATP depuis la création du classement en 1973, un exploit qu’il doit à sa victoire en finale sur le Norvégien Casper Ruud. Âgé de 23 ans, Ruud s’empare lui de la 2e place en gagnant cinq positions, un bond en forme d’avertissement pour ses adversaires: réputé à l’aise sur la terre battue, il s’est affirmé sur dur cette saison et aurait pu devenir No 1 s’il s’était imposé dimanche à Flushing Meadows.

Rafael Nadal, éliminé dès les 8es de finale de l’US Open par l’Américain Frances Tiafoe, conserve toutefois sa troisième place, juste devant le Russe Daniil Medvedev, qui a perdu sa couronne après son élimination au même stade de l’épreuve par l’Australien Nick Kyrgios.

Novak Djokovic, 35 ans, pointe à la 7e place (-1) mais il n’était pas là pour jouer le titre. Et, plus globalement, son rang dans la hiérarchie a été faussé cette saison: le Serbe n’a en effet pas pu défendre son titre en Australie, ni ses points de la finale de l’US Open pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid. Et son sacre à Wimbledon (21e Majeur, à une longueur du record de Nadal) a compté pour beurre au classement, puisqu’aucun point n’y a été distribué.

L’explosif Frances Tiafoe (24 ans) et le volcanique Nick Kyrgios (27 ans, finaliste à Wimbledon et quart-de-finaliste à New York) intègrent le Top 20, respectivement aux 19e et 20e places.

Côté suisse, Marc-Andrea Hüsler est toujours le mieux classé (87e). Le Vaudois Stan Wawrinka végète à la 281 place, alors que Roger Federer n’a toujours pas réintégré le «ranking».

Les compliments de Rafael Nadal Rafael Nadal a félicité son jeune compatriote espagnol Carlos Alcaraz, devenu No 1 mondial après sa victoire dimanche à l’US Open, et lui promet de nombreuses autres grandes saisons. «Felicitations @carlosalcaraz pour ton premier titre du Grand Chelem et pour ta place de No 1 qui est l’aboutissement de ta première grande saison, je suis persuadé qu’il y en aura beaucoup d’autres!», a tweeté Nadal. L’homme aux 22 titres du Grand Chelem a également eu un mot pour l’adversaire malheureux d’Alcaraz, le Norvégien Casper Ruud, qui devient No 2 mondial. «Superbe effort @CasperRuud98! Je suis très fier de toi! Pas de chance aujourd’hui, mais tu as réalisé un super tournoi et une super saison! Continue!», a écrit Nadal.

Dames: Ons Jabeur désormais 2e

La Polonaise Iga Swiatek domine plus que jamais le circuit WTA après son triomphe à l’US Open, en tête d’un classement où sa finaliste malheureuse de Flushing Meadows, la Tunisienne Ons Jabeur, fait son grand retour à la deuxième place. Swiatek, 21 ans, qui a remporté à New York son deuxième Majeur de la saison après Roland-Garros, possède plus du double de points (10’365) que sa nouvelle dauphine (5090).

Finaliste face à la Polonaise, la Tunisienne de 28 ans grimpe toutefois de trois places et retrouve une position qu’elle avait déjà occupée fin juin après sa finale – également perdue – à Wimbledon.

Iga Swiatek est seule au monde avec son trophée. AFP

Parmi les autres grandes bénéficiaires figure la Française Caroline Garcia: inarrêtable jusqu’en demi-finale contre Jabeur, la Lyonnaise de 28 ans bondit de sept places à la faveur de ce parcours (le meilleur de sa carrière en Grand Chelem) pour figurer à la 10e place. Elle retrouve un rang qu’elle n’avait plus atteint depuis 2018. Cette saison-là, la récente lauréate du tournoi de Cincinnati avait même grimpé jusqu’à la 4e place mondiale, en septembre déjà.

L’Américaine Coco Gauff (8e), seulement battue en quarts par Caroline Garcia, récolte aussi les fruits de son parcours «à domicile» en gagnant trois rangs.

Beaucoup plus bas dans le classement, Serena Williams, la vedette ultime de cet US Open 2022, affiche une impressionnante progression de 284 places. Mais en perdant au 3e tour sur le court Arthur-Ashe face à l’Australienne Tomljanovic, la quadragénaire, désormais 321e mondiale, a sans doute disputé le dernier match de sa très longue et très riche carrière (23 titres du Grand Chelem).

Côté suisse, Belinda Bencic a perdu une place et figure désormais au 14e rang.