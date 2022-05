Tennis: Immense Johan Nikles au Geneva Open

C’est typiquement le genre de rendez-vous qui peut vous (re)lancer une carrière ou vous hanter pendant longtemps. Entre l’invité zurichois Leandro Riedi (20 ans) et le local de l’étape Johan Nikles (25 ans), brillamment sorti des qualifications, c’est le second nommé qui s’est offert sa première victoire sur le circuit ATP (5-7 7-6 (7/3) 7-5), mardi, au 1er tour du Geneva Open.

Avec sa casquette blanche à l’envers, Nikles a pris le meilleur départ mais Riedi, bandeau bleu dans les cheveux, ne l’a pas laissé s’envoler: 3-3, 5-5 et puis des «cadeaux» – comme l’a dit le Monsieur derrière nous en tribunes –, trop de cadeaux de la part du Genevois en fin de set et Riedi, sur sa troisième opportunité, a pris seul les commandes, comme un grand (7-5).

Riedi rate six balles de match

Sur un fil avec son service souvent trop léger, Nikles s’est accroché, porté par les encouragements de sa famille et de ses amis. Et puis il y a eu ce dixième jeu, celui sur lequel Riedi (ATP 301) a égaré six balles de match (!) sur son service, caviardant des coups droits et commettant deux doubles fautes. En perdition dans le tie-break, le jeune Zurichois allait-il pouvoir s’en remettre?