Football : Immersion dans la mue de Santiago Bernabéu

Le mythique stade du Real Madrid fait peau neuve avec des travaux, notamment pour mettre en place un toit rétractable, qui s’élèvent à près de 600 millions de francs.

La plus grande partie de l’ouvrage est l’agencement d’un toit rétractable, qui nous offre des images très impressionnantes. Le premier arceau de soutien du toit vient d’être posé. Un écran à 360 degrés sera aussi installé sous le toit flambant neuf.

Plusieurs espaces et installations seront consacrés aux loisirs et aux divertissements. Des magasins, des restaurants et même des hôtels seront intégrés dans ce temple du ballon rond.