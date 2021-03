On y retrouve l’incontournable «Pong», le premier succès commercial du genre signé Atari en 1972 consistant à se renvoyer une balle via un écran avec un graphisme très sommaire. Les plus jeunes visiteurs découvriront peut-être les bornes d’arcade avec le plaisir de tuer les aliens au design culte dans «Space Invaders» et d’obtenir le meilleur score à «Pac-Man», le célèbre mangeur de gommes. À la fin des années 70, il fallait insérer de la monnaie dans ces formes réimaginées du flipper.