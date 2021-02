Qu’il s’agisse de concerts de piano, de rock ou de chants de chorale, la musique est un plaisir qui procure un moment de détente et contribue de manière décisive à notre bien-être. Un aspect que n’ignore pas non plus le fabricant de baignoires Kaldewei. «Associer baignoire et système audio est donc un prolongement logique de l’aménagement de la salle de bains», écrit la société.