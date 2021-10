Cinéma - Immersion sur le tournage de Mad Heidi

11h45: Nous interviewons Valentin Greutert, le producteur de «Mad Heidi»: «Pour faire un film pareil, on ne reçoit pas d’aide, explique-t-il. Nous avons donc développé un système de «crowd-investing»: les gens peuvent acheter une part dans le film et participent au revenu du film. On a collecté plus de 1,5 million pour l’instant et on essaie d’en faire un exemple pour le futur.»