États-Unis : Immeuble effondré en Floride: 64 morts confirmés

Deux semaines après l’effondrement de l’immeuble d’habitation de Surfside, les recherches des rescapés ont pris fin. L’heure est à l’identification des corps.

Getty Images via AFP

Les recherches dans le monceau de gravats de ce qui fut un immeuble de 12 étages sur le front de mer n’ont permis de retrouver aucune victime vivante, à part un adolescent quelques heures après l’effondrement. Mais «nous prions encore pour un miracle», a affirmé plus tôt jeudi le maire de la petite ville de 6000 habitants, Charles Burkett, assurant qu’il n’avait «pas abandonné tout espoir».

«Le travail continue avec toute la rapidité et l’urgence nécessaire», a affirmé Daniella Levine Cava, la maire du comté de Miami-Dade, qui englobe Miami et Surfside. «Nous travaillons 24 heures sur 24 pour retrouver des victimes et permettre aux familles de faire leur deuil aussi vite que possible», a-t-elle ajouté lors d’un point presse.