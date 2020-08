Inde Immeuble effondré: le bilan s’alourdit

Le bilan humain de l’effondrement d’un immeuble d’habitation dans l’Ouest de l’Inde s’est établi mercredi à 16 morts, les secouristes fouillant les derniers débris mais n’escomptant plus y trouver de victimes.

La mousson en cause?

Les causes de l’accident n’étaient pas immédiatement établies mais les effondrements d’immeubles sont communs en Inde durant la saison de la mousson qui va de juin à septembre. Les pluies torrentielles sapent les fondations des bâtiments et les fragilisent.

La mousson joue un rôle capital pour la vie et l’agriculture en Asie du Sud. Mais elle cause aussi chaque année de nombreux morts et des destructions à grande échelle, dont des inondations, éboulements et effondrements de structures.