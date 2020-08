Depuis les investigations policières de la brigade Incendies et explosions de la police cantonale bernoise sont terminées.

Selon l’enquête, le feu s’est déclaré dans une pièce de l’appartement situé dans les combles. Concernant la

cause du sinistre, il peut aussi bien venir d’un problème technique lié à un appareil électronique de divertissement que d’une négligence dans le maniement de produits pour fumeurs. Rien n’est exclu. La cause de l’incendie ne peut pas être clarifiée définitivement du fait que l’appartement est complètement détruit.



La Suissesse de 35 ans du canton de Berne, décédée lors de l’incendie, a entre-temps pu être formellement

identifiée. Les causes du décès de la victime ne sont toujours pas connues.