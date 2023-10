Immigration: Au Mexique, un sommet sur les migrants sous l’oeil de Washington

Plusieurs présidents d’Amérique latine, dont Cuba et le Venezuela, ouvrent dimanche au Mexique le dossier de l’immigration clandestine vers les États-Unis, une crise majeure pour Washington sur l’itinéraire migratoire le plus meurtrier au monde, selon l’OIM.

Les chefs d’État et de gouvernement se retrouvent à Palenque, dans l’État du Chiapas (sud), porte d’entrée des migrants d’Amérique centrale, du Venezuela, de Cuba et d’Haïti en route vers les États-Unis. Rien qu’en septembre, quelque 60’000 Vénézuéliens sont arrivés au Mexique, ainsi que 35’000 ressortissants du Guatemala, d’après la ministre mexicaine des Affaires étrangères Alicia Barcena.

«Sommet très déclaratif»

De retour d’une visite-éclair en Israël, le président américain, Joe Biden, a demandé vendredi au Congrès une enveloppe exceptionnelle de 105,85 milliards de dollars (94 milliards de francs) pour aider Israël et l’Ukraine, tenir tête à la Chine, sur le plan militaire et économique, mais aussi répondre aux arrivées de migrants à la frontière sud. Joe Biden est arrivé au pouvoir en 2021 quand la frontière était fermée pour cause de pandémie.

«Politique incohérente»

«Peu importe le nombre d’agents (à la frontière) le long du Rio Bravo si la situation en Haïti ou au Venezuela ne change pas. Cela ne servira à rien si l’on ne s’attaque pas aux causes de fond de l’immigration», glisse une source du gouvernement américain consultée par l’AFP. Amnesty International a demandé le respect des demandeurs d’asile, et la fin de la discrimination des migrants, en référence au sommet de Palenque.

«La frontière entre les États-Unis et le Mexique est l’itinéraire migratoire terrestre le plus meurtrier au monde», s’est alarmé récemment l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’OIM a recensé «686 décès et disparitions de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en 2022».